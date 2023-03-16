Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сеть федеральных трасс протяженностью более 1 тыс. км сформируют в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщается на сайте правительства РФ.

"Автомобильные дороги новых регионов, которые получат статус федеральных, определены. Их общая протяженность составит 1039 км. Документы по ним проходят необходимые процедуры согласования. После этого Росавтодор начнет свою деятельность в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях", - информирует вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что Федеральным дорожным агентством будет проведена диагностика принятых трасс, чтобы определить уровень их транспортно-эксплуатационного состояния и в дальнейшем правильно сформировать программу дорожных работ. Одновременно с этим ведомство приступит к обеспечению их содержания, своевременному ремонту, проведет комплекс мероприятий по обустройству, направленных, в том числе на повышение безопасности движения.

"Частью этих дорог будет заниматься подведомственное Росавтодору федеральное казенное учреждение "Упрдор "Тамань"", которое базируется в Анапе. В ЛДНР это будет новое ФКУ "Упрдор "Новороссия"", - отметил замглавы Росавтодора Андрей Самарьянов.

Как сообщалось, в 2022 году в новых субъектах РФ восстановили более 800 км дорог и 18 искусственных сооружений.