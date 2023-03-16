Минтруд РФ предложил снизить страховые взносы за несовершеннолетних работников

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает установить страховые взносы за работников в возрасте 14 -18 лет на уровне 7,6%, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроекты, предлагающие необходимые изменения в налоговое и пенсионное законодательство, размещены на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, пояснили в Минтруде.

"Для того, чтобы поощрять трудоустройство в период летних каникул, во время или после обучения в колледже, предлагаем снизить тариф страховых взносов за работников в возрасте 14-18 лет до 7,6%", - сказал замглавы Минтруда Андрей Пудов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Там добавили, что аналогичная норма уже действует для участников студенческих отрядов. Предполагается, что пониженный тариф заработает с 1 января 2024 года.

Предполагается, что такой пониженный тариф будет действовать как для организаций, так и для и индивидуальных предпринимателей, принявших на работу молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет по трудовым и по гражданско-правовым договорам. Стандартный размер тарифа в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов составляет 30%, а в случае ее превышения - 15,1%.

В министерстве напомнили, что правительством принята программа содействия молодежной занятости, рассчитанная до 2030 года. Она направлена на снижение безработицы среди молодежи. Программа предусматривает комплекс мероприятий по профориентированию, организации профессиональных проб, стажировок и практик, содействию в трудоустройстве молодежи.