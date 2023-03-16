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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин и Алиев обсудили практические меры для обеспечение безопасности на Южном Кавказе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщила в четверг вечером пресс-служба Кремля.

"Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "проведен также обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе".

Россия Азербайджан Владимир Путин Ильхам Алиев
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