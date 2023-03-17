Совет директоров ЦБ РФ обсудит уровень ключевой ставки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 7,5%.

На предыдущих трех заседаниях ЦБ ставку не менял.

Банк России в феврале к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. Регулятор заявил, что при усилении проинфляционных рисков он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Годовая инфляция в РФ на 13 марта замедлилась примерно до 6,8% с 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля.

Перед заседанием в марте ЦБ дополнительных сигналов не давал, но в преддверии опубликовал данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения. Согласно опросу "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в марте снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%).

Снижение инфляционных ожиданий подтверждает нецелесообразность повышения ставки ЦБ сейчас, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

"Для нас это подтверждение того, что повышения ключевой ставки сейчас (и в ближайшие месяцы) не будет, а во втором полугодии найдется пространство для смягчения. Это также дает возможность для некоторого смягчения сигнала в пятницу - с жесткого до нейтрального, но это не гарантированно, так как ЦБ может предпочесть сохранить осторожную позицию, учитывая все факторы неопределенности", - сообщила главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец.

Банку России будет крайне сложно понизить ставку в марте после того, как он ужесточил риторику на прошлом заседании, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Сильное снижение инфляционных ожиданий на фоне сильного замедления текущей инфляции они, скорее всего, будут интерпретировать как признак неопределенности в экономике. Я думаю, что ЦБ РФ должен дать очень взвешенный комментарий в эту пятницу и дать намек на возможное снижение ставки на следующих заседаниях", - заявила она.

Старший экономист ИБ "Синара" Сергей Коныгин не считает снижение инфляционных ожиданий значимым фактором для изменения тональности ЦБ. "Снижение ожиданий не является единственным определяющим фактором по ставке. Я не жду ужесточения сигнала по сравнению с февральским. Снижение ставки возможно при условии торможения экономики вкупе с инфляцией. Сейчас это не тот случай", - сказал эксперт.

Сдержанные темпы инфляции в феврале и начале марта вместе со столь явным снижением инфляционных ожиданий лишний раз подтверждают тезис об отсутствии значительных инфляционных рисков и, как следствие, причин для повышения ставки ЦБ, считает директор по инвестициям "Локо-инвеста" Дмитрий Полевой. Он отмечает, что источником рисков остаются слабый рубль, восстановление спроса и бюджетные расходы, но ЦБ пока будет держать ставку неизменной. Если риски не реализуются, то эксперт допускает понижение ставки к концу 2023 года (на 50-75 базисных пунктов, б.п.).

Снижение инфляционных ожиданий населения не будет поводом для Банка России говорить о возможности снижения ставки на ближайших заседаниях, так как они по-прежнему выше исторически среднего уровня, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Тем не менее, комментарии регулятора могут стать менее жесткими по сравнению с февральским заседанием, учитывая, что и наблюдаемая инфляция в последнее время была ниже целевых уровней ЦБ. Возможно, ЦБ отметит, что краткосрочные риски временно снизились, но среднесрочные остаются повышенными", - сообщил он.

Экономист Газпромбанка Павел Бирюков считает значительное снижение инфляционных ожиданий населения в марте отличной новостью в преддверии заседания ЦБ. Тем не менее, возвращение ожиданий к уровням двухлетней давности, по его мнению, вряд ли станет триггером нового цикла снижений ключевой ставки.

"Главной причиной выжидательной позиции ЦБ, на наш взгляд, будет как рост инфляционных рисков (ослабление рубля, перегрев рынка труда и рост бюджетных расходов), так и неустойчивая природа улучшения инфляционных ожиданий (напомним, что в феврале этот показатель вырос). По нашим оценкам, позитивная их динамика объясняется снижением цен на некоторые товары-маркеры (электроника и овощи) в последние несколько недель. Последнее может прерваться по мере ослабления рубля или роста потребительской активности", - заявил эксперт.

Он не исключает возможности смягчения сигнала ЦБ, но при этом отмечает, что в базовом сценарии наличие серьезных инфляционных рисков не позволит регулятору перейти к существенному смягчению своей риторики.

Инфляционные ожидания в 10,7% рассматриваются Банком России как повышенные, хотя это и минимальный их уровень с начала кризиса (в июле было 10,8%), отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. "Снижения ключевой ставки в марте точно не стоит ждать. Однако столь сильное снижение инфляционных ожиданий за месяц - позитивный сигнал, который укрепляет аргументацию нецелесообразности повышения ключевой ставки", - заявил он. Эксперт добавил, что базовый прогноз остается без изменений - ставка останется на уровне 7,5% до конца года, пока не снизятся риски роста инфляции.

"Учитывая свежие данные по инфляционным ожиданиям, а также с учетом того, что за месяц, прошедший с прошлого заседания, ухудшения условий внешней торговли мы в целом не наблюдали, мартовское заявление ЦБ может стать менее ястребиным или нейтральным. Но бюджетные расходы и слабость курса рубля, а также сохраняющиеся проинфляционные риски со стороны рынка труда, скорее всего, не позволят регулятору сделать вывод о том, что на среднесрочном горизонте баланс рисков стал дезинфляционным. Поэтому мы склоняемся к той точке зрения, согласно которой ЦБ 17 марта сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%", - сообщил начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко тоже считает, что резкое снижение инфляционных ожиданий сводит практически к нулю вероятность повышения ключевой ставки на заседании 17 марта. "В то же время мы по-прежнему ожидаем, что ЦБ сохранит в пресс-релизе жесткий сигнал, так как снижение инфляционных ожиданий может иметь временный характер, при этом сам показатель сохраняется двузначным и в оценках регулятора, вероятно, остается повышенным", - подчеркивает эксперт.