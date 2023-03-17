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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В России могут приравнять жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит законопроект о приравнивании награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда" к категории ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награждённых знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им мер социальной защиты, аналогичных мерам социальной защиты, которые предоставляются лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя", - говорится в сообщении.

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