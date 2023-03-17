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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

РФ в этом году начала сев сахарной свеклы в рекордно ранние сроки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - АПК РФ начал сев сахарной свеклы. В этом году он стартовал в рекордно ранние сроки, сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

По его словам, к 16 марта в Краснодарском крае уже было засеяно 355 га. Год назад посевная кампания на свеклосахарных полях началась 23 марта. "Более ранний срок увеличивает вегетационный период и при прочих равных условиях способствует урожаю", - сказала он.

Всего в Краснодарском крае свеклу планируется посеять на 188,8 тыс. га против 188 тыс. га год назад.

По прогнозам Минсельхоза, площади под сахарной свеклой в этом году планируется увеличить на 1,4%, до 1,042 млн га. Как отметил Иванов, расширение площадей возможно, прежде всего, в центральном Черноземье, в регионах Волги и Урала.

По оценке ИКАР, площади под свеклой в этом году могут вырасти до 1,05-1,065 млн га. "По сообщениям из регионов, семена закуплены и поставлены в достаточном количестве, экспорт сахара не ограничен", - сказал Иванов.

По данным Росстата, в 2022 году РФ собрала 48,872 млн тонн сахарной свеклы, что на 18,6% больше, чем в предыдущем году (41,2 млн тонн).

Россия
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