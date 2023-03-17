Безвизовый режим для туристов между Россией и Ираном заработает в 2023 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном заработает в 2023 году, список туроператоров, которые смогут формировать группы, уже согласован, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на сессии "Международный диалог Россия - Иран" в рамках туристической выставки MITT.

"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован", - сказал министр.

Речь идет о группах до 50 человек, въезжающих на срок до 15 дней.

"Интерес к этой работе проявили более 60 субъектов РФ, они собрали перечень из 260 компаний. И этот документ мы уже передали через МИД коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный документ, чтобы запустить туристический обмен", - добавил Решетников.

С 1 июля 2021 года между Россией и Ираном действует соглашение о безвизовых групповых поездках. В его рамках гражданам обеих стран разрешено посещать вторую стану без визы только в группе и на срок не больше 15 дней. Возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации.

Заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Алиасгар Шалбафиян сообщил, что уже сейчас российские туристы могут получать визы в аэропорту по прибытии в Иран.

Решетников также отметил, что альтернативным альтернативным механизмом для быстрой организации путешествия в Россию иностранных туристов должна стать электронная виза.

"Планируем возобновить выдачу этих виз, чтобы все желающие могли оформить документ, не выходя из дома", - сказал он.