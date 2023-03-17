Путин в апреле примет верительные грамоты у иностранных послов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов иностранных государств, в том числе речь идет и о после США в России, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"В апреле у нас запланировано участие президента в церемонии вручения верительных грамот, где-то 17-18 новых послов будет", - сказал Ушаков журналистам на брифинге.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в их числе и посол США, он сказал: "США туда входят".