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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Большегрузам разрешили движение на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, ранее закрытом из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в субботу.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 15:00 18 марта до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение большегрузов на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ временно запретили в ночь на субботу в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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