Один взрослый и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Пензе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Пензе, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Пензенской области в субботу.

"В результате происшествия водитель автомобиля "Киа Церато", мужчина 1989 года рождения, скончался на месте, пассажир этого автомобиля, мальчик 2015 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

Авария произошла в субботу в 13:20 на улице Гагарина.

Четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.

По факту случившегося в настоящее время проводится проверка. Полицейские выясняют причины произошедшего.