В РФ увеличится число премий, вручаемых лучшим учителям за достижения в профессии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с этого года с 1 000 до 1 250 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В кабмине добавили, что конкурс проводится на региональном уровне. "Его победители получают премию в размере 200 тыс. рублей. В ходе смотра комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы", - говорится в постановлении.

"Одним из критериев является наличие у них собственных методических разработок. Кроме того, для оценки учителей учитываются результаты и достижения их учеников, - сообщили в пресс-службе. - Еще один критерий - адресная работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами".

В правительстве отметили, что в конкурсе могут принять участие учителя, работающие по специальности более трех лет. Ежегодно на получение премий претендует около 4 тыс. педагогов со всей страны. Мероприятие проводится с 2006 года.

Увеличить количество премий для победителей конкурса правительству поручил президент по итогам заседания Государственного совета, где обсуждались задачи регионов в сфере общего образования. В федеральном бюджете 2023-2025 годов на эти цели предусмотрено 250 млн рублей ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год - Годом педагога и наставника. В плане его проведения - десятки мероприятий, цели которых - популяризация и повышение престижа педагогических профессий, развитие института наставничества, а также привлечение молодежи в профильные вузы.