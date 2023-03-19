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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Летевший из Владивостока самолет вынужденно сел в Иркутске из-за неполадок

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура на транспорте проводит доследственную проверку по факту авиапроисшествия с пассажирским самолетом Airbus A330-343X, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СКР.

"Установлено, что 19 марта 2023 года около 05:30 (00:30 по Москве) самолет Airbus A330-343X, следовавший сообщением "Владивосток - Шереметьево", вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе)", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа.

Пострадавших нет, судно повреждений не получило.

Владивосток Иркутск Airbus СКР
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