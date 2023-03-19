Песков заявил о сборе следствием материалов в отношении Киева для трибунала

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ собирает материалы для трибунала, который предложил создать глава ведомства Александр Бастрыкин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что ведется работа. Следственным комитетом тщательно фиксируются все преступления киевского режима. Ведется очень напряжённая, скрупулезная, кропотливая работа, материалы которой, безусловно, смогут лечь в основу такого трибунала", - сказал Песков журналистам.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать в России некий международный судебный орган в ответ на западные инициативы организовать трибунал в отношении России. Такой орган, по его мнению, мог бы рассматривать дела о привлечении к ответственности украинских военных.