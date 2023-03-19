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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Посол России выразил озабоченность заявлениями властей ФРГ о поддержке ордера МУС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Заявления официальных лиц ФРГ о готовности арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его прибытия на территорию Германии вызывает озабоченность, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - приводятся слова посла в телеграм-канале посольства в воскресенье.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье заявил, что Россия считает юридически ничтожными и не признает решение МУС. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление официальных лиц ФРГ.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Позднее министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью изданию Die Zeit пообещал арестовать Путина в случае, если тот приедет с визитом в Германию. "МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ", - сказал немецкий чиновник.

ФРГ входит в список государств - членов МУС, которые должны арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу, сказано в материале.

Германия МУС Владимир Путин Сергей Нечаев
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