Российские военные сбили украинский Ми-8 в Харьковской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Украинский вертолет Ми-8 сбит в районе Купянска Харьковской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

"В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны", - сказал представитель Минобороны.

Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ "за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах".

Как сообщил Конашенков, "кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково Луганской народной республики, Благодатное, Кирилловка Донецкой народной республики, а также Старая Збурьевка Херсонской области".

По направлениям

Российские военные заявили, что в течение суток наносили удары по силам ВСУ из тяжелых огнеметных систем на двух направлениях.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

Как он рассказал, "на красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики".

По данным Конашенкова, на донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск уничтожены три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36,

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области", - заявил представитель Минобороны.

По его данным, на херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".