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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин заявил, что в отношениях России и Китая нет ограничителей, ведущего или ведомого

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", в них нет ограничителей, ведущего или ведомого, написал президент РФ Владимир Путин в своей статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в китайском издании "Жэньминь Жибао".

Глава государства отметил, что за прошедшее десятилетие в мире многое менялось, "и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное - прочная российско-китайская дружба, которая последовательно укрепляется на благо и в интересах наших стран и народов".

"Прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем", - подчеркнул российский президент.

Глава государства добавил, что визит председателя КНР - это "значимое событие", оно "вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга".

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