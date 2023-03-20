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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Российские военные сообщили об отражении атак противника на южно-донецком направлении

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что на южно-донецком направлении вновь пресечена попытка украинских сил провести разведку боем передовых подразделений группировки войск "Восток".

"На южно-донецком направлении противник предпринял три безуспешных контратаки и попытку провести разведку боем наших передовых позиций силами 72-й механизированной, 80-й аэромобильной 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерской бригад ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.

"Подразделениями группировки "Восток" при поддержке артиллерии все атаки отражены", - заявил он.

По словам Гордеева, в результате этих действий ВСУ потеряли два пикапа и до взвода военнослужащих. Он добавил, что в течение суток сбиты два беспилотника в районах населенных пунктов Благодатное и Кирилловка.

Россия
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