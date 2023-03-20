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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Союз экспортеров зерна просит доработать порядок прохода судов через Керченский пролив

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна, на долю членов которого приходится более 80% российского зернового экспорта, обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой доработать порядок прохода судов через Керченский пролив с тем, чтобы не увеличивать их простои.

Согласно письму (имеется в распоряжении "Интерфакса"), 13 марта Минтранс проинформировал судовладельцев о новом порядке прохода судов через пролив с грузами, погруженными в морских портах РФ, на внутренних водных путях, а также за пределами РФ.

"Обеспечение безопасности на транспорте с каждым годом приобретает все большую актуальность и значимость, так как безопасность подразумевает систему мер, обеспечивающих сохранность грузов, жизни и здоровья людей, - говорится в письме. - К настоящему времени сложился многолетний порядок проведения госорганами мероприятий по контролю судов и грузов, обеспечивающий контроль всеми государственными службами - таможня, пограничники и т.д. - каждого судна при заходе в территориальные воды РФ".

"Новый порядок прохода судов значительно усложняет деятельность судовладельцев и может стать причиной проблем с простоем теплоходов, нарушением сроков контрактов - как внутренних (на закупку), так и внешнеэкономических (на экспорт), материальных убытков и ущерба деловой репутации экспортеров, невозможности элеваторов принять новую продукцию в связи с загруженностью, невозможности своевременно перегрузить зерно на простаивающие суда", - говорится в письме.

Для того, чтобы не допустить в будущем "критической ситуации с необоснованным простоем судов", Союз предлагает доработать порядок прохода судов, а именно: установить максимальный срок досмотра не более 24 часов, определить очередность досмотра судов, исключить досмотр судов в балласте (без груза), своевременно предоставлять капитану судов информацию о досмотре судна.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза Эдуард Зернин, в условиях рекордного урожая принципиально важно держать темп экспортных отгрузок. "Это важно для снижения давления излишков зерна на внутренний рынок. Это не менее важно для репутации России как мирового лидера в поставках пшеницы нуждающимся странам", - сказал он.

РФ в 2022 году собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием Минтранса.

Россия Союз экспортеров зерна Минтранс Андрей Белоусов
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