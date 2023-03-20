Режим ЧС объявлен в Магадане из-за последствий циклонов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти Магадана ввели в городе режим ЧС из-за последствий циклонов, обрушившихся на город на минувшей неделе, сообщила пресс-служба мэрии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ситуацией на дорогах и во дворах принято решение с 18:00 19 марта объявить режим ЧС", - говорится в сообщении.

Мэр города Юрий Гришан сообщил журналистам, что недоволен работой управляющих компаний по ликвидации последствий снегопадов.

"Будут объявлены предостережения и отправка материалов в прокуратуру", - сказал Гришан.

Он также добавил, что для ликвидации последствий циклонов дополнительно привлекается техника.

"Если снега не будет, думаю, в течение недели мы разгребемся и снимем режим ЧС", - сказал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе в регионе прошли сильные снегопады, объявлялись экстренные предупреждения о непогоде. Спасатели предупреждали о лавинной опасности, риске образования снежных завалов, а также рекомендовали местным властям усилить контроль над состоянием дорог и перевести силы и средства в режим повышенной готовности.

Утром в понедельник на территории Магаданской области произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился на территории Омсукчанского района области в 183 км северо-восточнее от райцентра. Очаг залегал на глубине 261 км.

"Энергетический класс землетрясения составил 13,4", - говорится в сообщении.