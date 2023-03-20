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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Экс-командующий Дальней авиацией СССР Решетников умер на 104-м году жизни

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Герой Советского Союза Василий Решетников, который в период с 1969 по 1980 годы командовал Дальней авиацией СССР, умер в понедельник, сообщил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

От имени Клуба военачальников РФ он выразил соболезнование родным и близким покойного.

Решетников родился 23 декабря 1919 года. Он был старейшим по возрасту и по дате награждения Героем Советского Союза. Заслуженный военный лётчик СССР (1965), командующий Дальней авиацией СССР (1969-1980), заместитель главнокомандующего ВВС СССР (1980-1986), генерал-полковник авиации.

Василий Решетников
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