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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Патрушев во вторник проведет в Ульяновске совещание по нацбезопасности в Приволжье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев во вторник отправится в Ульяновск, где проведет совещание по национальное безопасности в Приволжском федеральном округе (ПФО), сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"21 марта секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев проведет в Ульяновске совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что в совещании примут участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств, а также главы приволжских регионов.

Николай Патрушев Ульяновск
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