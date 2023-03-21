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Артист балета Полунин стал лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Артист балета Сергей Полунин, исполняющий обязанности ректора "Академии хореографии", стал лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры 2022 года за "вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства", говорится в президентском указе.

Такие же премии получат театральный режиссер Айдар Заббаров "за вклад в развитие отечественного театрального искусства" и скульптор Екатерина Пильникова "за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства".

Лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали режиссер Александр Галибин "за вклад в развитие отечественного детского кино" и режиссер Инесса Ковалевская "за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность". Об этом говорится в еще одном указе.

Также лауреатами "за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-Морского Флота" стали руководитель севастопольского Народного хореографического ансамбля "Радость" Виктор Гоцуленко и руководитель народного творческого ансамбля танца "Радость" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Лариса Феоктистова.

Вручение премий предварительно намечено на 22 марта. Советник президента по культуре Владимир Толстой говорил, что Владимир Путин планирует участвовать в церемонии очно. Однако дата награждения может быть перенесена, если этого потребует график президента.

Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года. По традиции, церемония вручения проходит в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.

Владимир Путин Сергей Полунин Александр Галибин Владимир Толстой Инесса Ковалевская Айдар Заббаров
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