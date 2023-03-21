Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 7 часов", - заявили в ведомстве во вторник.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили военные.

Военное ведомство распространило кадры взлета Ту-95МС, патрулирования воздушного пространства и возвращения на аэродром.