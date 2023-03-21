Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 7 часов", - заявили в ведомстве во вторник.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили военные.

Военное ведомство распространило кадры взлета Ту-95МС, патрулирования воздушного пространства и возвращения на аэродром.

Минобороны Ту-95МС Японское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить с визитом Китай в 2023 году

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить с визитом Китай в 2023 году

Бывших сотрудников общества "Мемориал" повезли на допрос

Началась встреча Си Цзиньпина и Мишустина

Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала Елизавета Лихачева

К сотрудникам "Мемориала" пришли с обысками по делу о реабилитации нацизма

К сотрудникам "Мемориала" пришли с обысками по делу о реабилитации нацизма

Дума Чукотки предложила ограничить вывоз икры из региона авиапассажирами

Дума Чукотки предложила ограничить вывоз икры из региона авиапассажирами

Wildberries начнет продажи электроники и бытовой техники под собственными брендами

Си Цзиньпин во вторник встретится с Мишустиным и проведет переговоры с Путиным

Военные РФ поднимали истребитель из-за двух бомбардировщиков США над Балтийским морем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });