Песков усомнился, что бизнес в РФ всерьез воспримет схему Макфола по снятию санкций

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что крупные предприниматели, работающие в России, вряд ли воспримут идеи бывшего посла США в России Майкла Макфола, предложившего схему отмены санкций в отношении бизнесменов.

"Крупные предприниматели, они же "ногами стоят" на российской земле, все-таки у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь - в России, их бизнес ведется здесь, и их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому те, кто "стоит ногами" здесь, на российской земле, то, конечно, такие предложения вряд ли будут кем-то восприняты всерьез", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, найдутся ли среди российских бизнесменов те, кто сможет согласиться на схему, предложенную Макфолом, которая предусматривает отмену санкций в обмен на осуждение действий властей страны и пожертвование части своего состояния в фонд восстановления Украины.

Песков предложил не вести гипотетических рассуждений о том, может ли воспользоваться кто-то такой идеей. "Это больше похоже на разглагольствования, которые не имеют ничего под собой. Но в любом случае все эти санкции и ограничения мы считаем незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков.