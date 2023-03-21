Матвиенко заявила, что России не нужны "искусственные импортные яблоки"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - России не нужны "искусственные" импортные яблоки, она может обеспечить себя вкусными отечественными, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы в состоянии сами себя обеспечить вкусными российскими яблоками. А вот эти искусственные, которые практически искусственные, есть мы не будем", - сказала она на встрече с Палатой молодых законодателей в СФ.

"Как-то закатилось яблоко под диван, и я его через год обнаружила. Импортное яблоко. Оно как было зеленое - и такое же осталось. Потому что оно пропитано всем, чем только можно, для того чтобы подольше сохранить и получше продать", - рассказала Матвиенко.

Между тем, отечественные яблоки "свежие, сорванные, они пахнут яблоками", считает она, призвав поддерживать отечественных садоводов.