Суд исключил из АО "недружественного" миноритария

Он прогуливал ГОСА и требовал разрыва со Сбербанком

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Компания с историческими корнями, восходящими к шведскому изобретателю, предпринимателю и меценату Альфреду Нобелю, исключена из состава акционеров российского АО решением суда. Среди аргументов в пользу такого решения, против которого не возражал и сам ответчик - постоянные "прогулы" собраний акционеров и требования соблюдения западных санкций.

Спящий акционер с конфликтом интересов

Совладельцы АО "Нитро Сибирь", крупного производителя взрывчатых веществ для горнодобывающей промышленности, в прошлом году подали в Арбитражный суд Москвы иск об исключении из состава акционеров миноритария - Orica Sweden AB. Истцы (Юрий Александров, Андрей Жарков, Евгений Жученко, Валерий Иоффе, Елена Постникова и ООО "Фрад Капитал") в совокупности владеют 99,685% АО, у Orica - 0,315%.

Представитель ответчика исковые требования признал, но суд все же счел необходимым рассмотреть дело по существу, исследовав представленные доказательства. В марте 2023 года полный текст решения суда был опубликован в картотеке арбитражных дел.

Истцы в обоснование своих требований указывали на несколько обстоятельств: "систематическое неисполнение ответчиком корпоративных обязательств", что не позволяет принимать решения, требующие единогласного одобрения; ведение Orica конкурентной деятельности в области производства и применения взрывчатых веществ и наличие доступа к коммерческим тайнам российского АО; конфликт интересов ввиду нахождения миноритария в недружественном государстве, в связи с чем существуют случаи отказы контрагентов от продолжения отношений с "Нитро Сибирь"; наличие добровольного согласия на выход из АО, и в то же время непринятие должных мер к решению вопроса. Право требовать исключения участника из общества (кроме ПАО) через суд с выплатой ему стоимости его доли, если участник своими действиями или бездействием причинил существенный вред или другим способом существенно затрудняет деятельность общества, дает Гражданский кодекс, напомнил суд, приступая к анализу аргументов истцов.

История "Нитро Сибири" началась еще в СССР: в 1990 году для производства эмульсионного взрывчатого вещества "Сибирит" было создано СП с иностранным участием, в котором 51% получила шведская Nitro Nobel AB, а ее партнерами стали объединение "Якутуголь" и люберецкий Институт горного дела. К началу нулевых годов основными акционерами АО "Нитро Сибирь" были уже физлица (Жученко - 25%, Александров, Жарков и Иоффе - по 18%), а доля шведского инвестора, преобразованного к тому времени в Dyno Nobel, равнялась 5%. Впоследствии она размылась до нынешних 0,3%, а активы Dyno Nobel влились в концерн Orica.

"Нитро Сибирь" все эти годы оставалась крупным игроком на своем рынке, в начале 2010-х ее годовая выручка перевалила за 1 млрд рублей (по итогам 2021 года - 3,76 млрд рублей, чистая прибыль 352 млн рублей), компания открывала подразделения за рубежом. Dyno Nobel тем временем создала СП с УГМК, а к корпоративной жизни "Нитро Сибири" демонстративно проявляла безучастность: в материалах дела указано, что с 2011 года ни в одном собрании акционеров шведский партнер участия не принял.

Также невыполнение обязанности участвовать в делах АО выразилось в игнорировании требований "Нитро Сибири" актуализировать сведения в реестре акционеров в связи с существенным изменением данных (преобразование Dyno Nobel Sweden AB в Orica Sweden AB), констатировал суд.

Несмотря на маленький размер пакета, пропуски миноритарием собраний акционеров для компании значимы: Dyno Nobel/Orica была единственным совладельцем, не связанным с АО другими взаимоотношениями, и ее голоса были необходимы для утверждения сделок с заинтересованностью. Отсутствие акционера на собраниях создавало риски дальнейшего оспаривания решений и затрудняло процесс заключения таких сделок, отмечается в судебных документах.

Так, в июне 2022 года "прогул" собрания иностранным миноритарием не позволил принять решение о внесении изменений в порядок совершения сделок с заинтересованностью (по закону такие корректировки устава требуют единогласного утверждения). Со стороны Orica "имело место систематическое уклонение без уважительных причин от участия в собрании, чем создавались затруднения в принятии значимых решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров", счел суд.

Также он принял аргумент истцов о конкуренции Orica (через российское подразделение и СП с УГМК) с "Нитро Сибирью" на отечественном рынке. "Ответчик как акционер общества, ведущий конкурирующую деятельность на рынке, может иметь доступ к секретам производства и финансовой документации, что создает для АО риски утраты технологий и рынков сбыта", - сказано в определении.

Бесплодье корпоративного тупика

Наконец, суд учел, что "между обществом и ответчиком имеет место конфликт интересов, вызванный нахождением ответчика в недружественном РФ государстве". Санкционный мотив подтолкнул Orica к тому, чтобы вопреки обыкновению проявить себя активным миноритарием: в письме в адрес "Нитро Сибири" от 4 апреля 2022 года по вопросам повестки дня собрания акционеров ответчик возражал против заключения договора со Сбербанком. Более того, Orica требовала расторжения всех действующих договоров с крупнейшей кредитной организацией страны, отмечается в материалах суда.

С другой стороны, фактор "недружественного" акционера смущал российских партнеров "Нитро Сибири". Истцы представили суду обращения, в которых контрагенты АО указывали на невозможность продолжения взаимоотношений при наличии Orica в числе акционеров.

Это был тупик, констатировал суд: наличие ответчика в числе акционеров создало риски для возможности продолжения деятельности АО, поскольку он не готов принять взаимоотношения "Нитро Сибири" с контрагентами (в том числе Сбербанком), а контрагенты отказываются от взаимоотношений ввиду наличия в числе акционеров Orica.

В упомянутом письме в "Нитро Сибирь" Orica указала на свою готовность выйти из состава акционеров АО, говорится в материалах дела, предприняв при этом необходимые меры для обновления данных в реестре акционеров. Однако несмотря на обязательства изменить ситуацию с реестром акционеров, фактически надлежащих действий ответчик длительное время не предпринимал, участия в собраниях акционеров в апреле и июне не принял, обращали внимание истцы. Из этого, по их мнению, следует, что ответчик "утратил корпоративный интерес к продолжению своего участия как акционера общества".

Поиск аналогии

Вынося решение по иску, суд столкнулся с тем обстоятельством, что Гражданский кодекс, позволяя требовать исключения участника АО в судебном порядке с выплатой ему стоимости его доли, не конкретизирует порядок ее расчета и выплаты. Поэтому такой порядок должен определяться нормами специального закона - ФЗ "Об акционерных обществах". Профильный же закон предусматривает лишь два основания для приобретения обществом-эмитентом собственных размещенных акций: в целях уменьшения уставного капитала и в целях последующей реализации другим акционерам или третьим лицам. Поскольку закон не содержит прямой нормы, регулирующей исключение лица из состава акционеров, подлежат применению нормы закона об обществах с ограниченной ответственностью по аналогии, говорится в решении суда.

С учетом положений закона об ООО, согласно которым при исключении участника его доля переходит к обществу и в будущем подлежит реализации участникам или третьим лицам, суд сделал вывод, что при исключении лица из состава акционеров АО акции тоже должны перейти к самому эмитенту для дальнейшей продажи.

Одну акцию в составе пакета Orica независимый оценщик, оценил в 607 рублей, всего пакета - в 2,99 млн рублей. Это заключение ответчик оспаривать не стал, Суд же, удовлетворив требования об исключении Orica Sweden из состава акционеров АО "Нитро Сибирь", обязал компанию выплатить эту сумму шведскому миноритарию в течение 10 дней со дня зачисления акций на счет эмитента.