В Думу внесут законопроект о добровольном страховании туристов во время поездок по России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесут законопроект, который обяжет туристические компании информировать туристов о возможности заключить договор о добровольном страховании, сообщила "Интерфаксу" замглавы думского комитета по туризму Наталья Костенко.

"В России стал активно развиваться внутренний туризм, и такая инициатива появилась у нас с соавторами, потому что в стране появилось много массовых направлений, в том числе и тех, которые сопряжены с рисками для жизни и здоровья. Например, горнолыжный курорты, где туристы часто получают травмы. Регионы, владельцы курортов обратились ко мне с просьбой урегулировать проблему оказания туристам качественной и своевременной медицинской помощи", - рассказала она.

Как будет сказано в законопроекте, частные компании будут привлекаться для организации медицинской помощи в труднодоступных местах недалеко от крупных туристических объектов. Туристу при оказании любых видов туристических услуг будет предлагаться платная страховка, чтобы в случае травм он мог рассчитывать на оперативную медицинскую помощь. Стоимость добровольного страхования будет регулироваться рынком. Поскольку страховка добровольная, то турист вправе отказаться от такой услуги, и тогда его будут обслуживать медучреждения по полису ОМС.

Как объяснила Костенко, нормативы по оказанию медицинской помощи по ОМС привязаны не к курортам, которые располагаются поблизости, а к населению, проживающему рядом.

"В Шерегеше на Кузбассе проживает несколько тысяч человек, а на горнолыжный курорт приезжает в разы больше людей. Медицинская инфраструктура поселка не рассчитана на обслуживание постоянно растущего числа путешественников", - сказала она она.

Депутат считает, что добровольное страхование может заинтересовать семьи с детьми, любителей фрирайда, горнолыжного отдыха в целом, дайвинга, велотуризма.

По словам депутата, этот законопроект - промежуточный этап в решении проблемы доступности медицинской помощи туристам в труднодоступных местах.

"В дальнейшем мы хотим убедить Минздрав, чтобы регионы могли дофинансировать свои территориальные программы и создавать там серьезную медицинскую инфраструктуру", - подчеркнула Костенко.

Законопроект, как считает Костенко, в лучшем случае может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии, поскольку необходимо время для сбора отзывов, рассмотрения проекта и загруженности ответственного комитета.