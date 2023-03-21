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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Алексей Майшев/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отношения России и Китая не представляют военно-политический союз, не носят блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран, отмечается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Стороны отмечают, что отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, подобным союзам, сложившимся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят при этом блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран", - отмечается в заявлении РФ и КНР, которое подписали лидеры двух стран по итогам переговоров в Москве.

Российско-китайские отношения, отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля, "являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику".

"Дружба двух народов, передаваемая из поколения в поколение, имеет крепкий фундамент, всестороннее сотрудничество двух государств имеет широчайшие перспективы. Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России", - отмечается в тексте.

Москва и Пекин рассматривая друг друга в качестве приоритетных партнеров, неизменно проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире.

Владимир Путин Си Цзиньпин Китай
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