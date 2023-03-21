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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Контейнерные ж/д операторы сообщили, что ограничений транзита в РФ грузов через Турцию нет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Проблем с транзитными грузоперевозками в РФ через территорию Турцию в настоящий момент нет, сообщили в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).

"По грузам никаких ограничений нет, произошедший сбой, действительно, связан с обновлением программ. И наши агенты это подтверждают. О новых перебоях в логистике нам ничего на данный момент неизвестно", - приводит пресс-служба ЕСП слова исполнительного директор компании "Транс синергия" Станислава Станкевича (входит в ЕСП).

По его словам, произошедшие события никак не повлияли на объем морских грузоперевозок компании из Стамбула в Новороссийск.

Ранее сообщалось, что Турция без предупреждения остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию, таможенная система блокировала их оформление. Официальных уведомлений участники рынка грузоперевозок не получали. Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщало, что правительство Турции приостановило транзит подсанкционных товаров с 1 марта.

ЕСП создан крупнейшими контейнерными операторами России. Компании, входящие в состав объединения, владеют примерно 90% парка фитинговых вагонов-платформ, эксплуатируемого на сети РЖД, а также более 80% общих мощностей транспортно-логистических центров и порядка 60% мощностей морских контейнерных терминалов в РФ.

Турция ЕСП
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