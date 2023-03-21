Правительство утвердило нового заместителя главы Росавиации

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением утвердило нового заместителя руководителя Росавиации - им стал Андрей Добряков.

"Назначить Добрякова Андрея Анатольевича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации во вторник.

Росавиацию возглавляет Александр Нерадько, Добряков стал его пятым заместителем, следует из данных на сайте ведомства.

"На новой должности Андрей Добряков будет курировать вопросы поддержания летной годности и сертификации авиационной техники", - сообщила представитель Росавиации журналистам.

Полный тезка Добрякова ранее возглавлял представительство "Аэрофлота" в Риме, следует из отчетности компании за I квартал 2021 года.