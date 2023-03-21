Общая продолжительность общения Путина и Си Цзиньпина превысила 10 часов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после 21:00 по московскому времени, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе государственного визита председателя КНР в Москву общались более 10 часов.

Накануне, в понедельник, их неформальная встреча продолжалась более 4,5 часов, еще шесть часов продлилась официальная часть визита Си Цзиньпина в Кремле во вторник.

Путин, как и вечером в понедельник, проводил председателя КНР до дверей Кремлевского дворца. Си Цзиньпин, прощаясь, отметил, что "сейчас происходят перемены, которых не было более 100 лет, и мы вместе двигаем эти перемены вперед". "Берегите себя, дорогой друг", - сказал председатель КНР Путину перед отъездом.