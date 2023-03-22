Путин в среду вручит премии молодым деятелям культуры

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 22 марта вручит в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 год, сообщает пресс-служба Кремля.

Премии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.

Президентскими указами учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. Премии могут присуждаться как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.

Лауреатами премии для молодых деятелей культуры, согласно ранее опубликованному указу президента РФ Владимира Путина, стали артист балета, исполняющий обязанности ректора "Академии хореографии" Сергей Полунин за "вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства", театральный режиссёр Айдар Заббаров "за вклад в развитие отечественного театрального искусства", а также скульптор Екатерина Пильникова "за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства".

Согласно второму указу президента, лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали режиссёр Александр Галибин "за вклад в развитие отечественного детского кино" и режиссёр Инесса Ковалевская "за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность".

Также лауреатами "за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-Морского Флота" стали руководитель севастопольского Народного хореографического ансамбля "Радость" Виктор Гоцуленко и руководитель народного творческого ансамбля танца "Радость" Мурманского областного Двореца культуры и народного творчества им. С.М.Кирова Лариса Феоктистова.

Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года. По традиции, церемония вручения проходит в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.