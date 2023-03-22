Законопроект о северном завозе принят в I чтении

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект, регламентирующий процедуру северного завоза. Она предусматривает выделение субсидий на перевозки топлива, субсидий на льготные тарифы на каботажные перевозки, создание единого морского оператора.

Правительство внесло законопроект № 301981-8 в палату в конце февраля.

Проект, в частности, ранжирует грузы северного завоза. Так, к первой категории (жизнеобеспечения) предлагается отнести грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Это социально значимые продовольственные товары, товары народного потребления, лекарственные средства, медицинские изделия, топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы. Перечень грузов первой категории будет утверждать правительство.

Грузы второй категории - грузы для государственных и муниципальных нужд.

Грузы третьей категории - иные грузы, не включенные в первую и вторую категории. Федеральный координатор северного завоза (его назначит правительство, предполагается, что это будет Минвостокразвития) будет определять ежегодную потребность в грузах северного завоза на трехлетний период, а также их номенклатуру и объем, условия договоров.

Перечень территорий северного завоза определит правительство на основании предложений высших должностных лиц регионов.

Планируется создание единого морского оператора северного завоза. Он будет обеспечивать регулярные каботажные перевозки грузов северного завоза между морскими портами. По согласованию с федеральным координатором оператор будет утверждать маршрут и график движения судов. При этом основы ценообразования на услуги единого морского оператора северного завоза и правила регулирования тарифов на такие услуги определит правительство.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта, субсидии из федерального бюджета на возмещение юридическим лицам недополученных доходов будут предоставляться ОАО "РЖД" - на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива (1 697,3 млн рублей ежегодно); юридическим лицам - на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за льготных тарифов на каботажные перевозки грузов между морскими портами в рамках маршрута Большой порт Санкт-Петербург (или порт Мурманск) - порт Владивосток (или порт Восточный) и в обратном направлении, а также затрат, связанных с судозаходом в морские порты в рамках маршрута (560 млн рублей ежегодно).

"Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на указанные цели составляет 2 203,3 млн рублей ежегодно", - говорится в материалах.

Кроме того, согласно законопроекту, правительство определит перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, их финансирование планируется осуществлять с 2026 года в размере 100%. По предварительной оценке, расходы федерального бюджета на содержание (ремонт, капитальный ремонт) данных объектов в 2026 году составят 7,4 млрд рублей. Речь идет о внутренних водных путях, автомобильных дорогах, аэродромах, находящихся в федеральной собственности. Окончательный расчет будет возможен после утверждения правительством полного перечня объектов, говорится в пояснительных материалах.

Еще одна статья расходов законопроекта - создание и эксплуатация федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Северный завоз". Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на создание и эксплуатацию составляет 819 572 900 рублей (в том числе в 2024 годк - 176 269 300 рублей, в 2025 году - 314 113 100 рублей, в 2026 - 329 190 600 рублей) После разработки и ввода в эксплуатацию затраты на обслуживание ФГИС составят 24,7 млн рублей ежегодно, следует из пояснительных материалов.

Законопроект также предусматривает предоставление бюджетных кредитов для замещения коммерческих кредитов, выдаваемых юридическим лицам на закупку грузов жизнеобеспечения.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.