Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №6 после ремонта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность шестой энергоблок после проведения ремонта, сообщила пресс-служба атомной станции.

Согласно пресс-релизу, энергоблок включен в сеть 21 марта в 22:25. Ремонт занял менее 11 часов. 22 марта около 7:00 энергоблок №6 уже был выведен на 100% мощности.

В настоящее время все энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком 3780 МВт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году и в будущем тоже будет выведен из эксплуатации. Пятый блок в 2010 году был остановлен для работ по продлению сроков его эксплуатации, в 2011 году был введен в строй. Четвертый блок введен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года. Энергоблок №6 сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, №7 – в октябре 2019 года.