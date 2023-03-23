Мишустин отчитается в Думе о работе правительства РФ за год

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

Традиционный ежегодный отчет правительства впервые будет представлен так рано - в первом квартале года, обычно это мероприятие происходило в апреле или позже.

Ранее Совет Думы направил премьеру вопросы думских фракций и утвердил процедуру рассмотрения отчета на пленарном заседании. Как ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов.

Кроме того, было принято решение не ограничивать время выступления председателя правительства. Каждая фракция сможет задать Мишустину по пять вопросов, и по одному вопросу зададут депутаты, не входящие в них.

Уже по итогам отчета предусмотрено выступление представителей фракций, каждому из которых будет выделено до десяти минут.

Накануне Мишустин провел завершающее совещание с правительством перед отчетом в парламенте. "Подведем итоги за прошлый год. И конечно, подробно расскажем о нашей работе по противодействию внешним санкциям, а также о принятых решениях по поддержке экономики", - сказал премьер о предстоящем отчете.

В среду он также встретился и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Глава правительства отметил, что по традиции в преддверии отчета были проведены консультации с представителями всех думских фракций.

"Диалоги были очень насыщенными, по всей повестке развития страны. Они касались развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики. Естественно, много говорили о социальной сфере, мерах поддержки семей с детьми", - сказал Мишустин на встрече с Володиным.

И отдельный трек, добавил премьер, специальная военная операция, вопросы создания по поручению президента фонда, который будет оказывать поддержку участникам СВО и их семьям.

Все вице-премьеры и министры перед отчеством правительства также по традиции встретились с председателями и членами профильных комитетов Госдумы. "Это помогает нам еще точнее чувствовать пульс, который парламент задает по всей повестке", - считает глава правительства.

Депутаты ждут серозного и большого разговора в ходе отчета правительства.

"За последние годы, надо отдать должное, разговор с правительством стал более конструктивным. Причем он, с одной стороны, сложнее, а с другой стороны, более ответственный", - сказал на встрече Володин.

Консультации с фракциями, по его словам, были предметными и откровенными. "Мы не обходили острые углы", - отметил председатель Госдумы.

Предполагается, что все пленарное заседание Думы в четверг будет посвящено отчету правительства. "Причем мы, используя новые средства коммуникации, подключим к этому разговору все региональные парламенты, пригласим деловые сообщества, профсоюзы. И вместе, в открытой обстановке будем обсуждать вопросы", - сказал спикер нижней палаты парламента.

Вопросов, отметил Володин, поступили много. "Если брать анализ всех обращений, которые сегодня принимают и социальные сети, и приемная наша, - их около 20 тыс. У нас работают аналитические структуры, которые формируют их уже по отдельным блокам, с тем чтобы мы могли обсудить их с министрами, вице-премьерами. И конечно, готовимся к встрече с Вами, для того чтобы уже в ходе диалога с председателем правительства мы смогли получить ответы на вопросы, волнующие граждан", - сказал он.

Спикер выразил надежду на то, что итогом предстоящего в четверг разговора "будет еще большая эффективность в работе и исполнительной, и законодательной власти".

Володин напомнил, что исходя из новых полномочий, Дума утверждает министров, вице-премьеров, председателя правительства. "Это значит, что мы должны чувствовать совместную ответственность за принимаемые решения. И здесь уже нет такого, как раньше, когда депутаты зачастую говорили: "мы ни при чем, это министры". Сегодня все понимают: министры - это выбор депутатов, и поэтому надо дальше строить совместную работу, спрашивая, помогая, участвуя в выработке решений", - сказал он.