Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожар в многоквартирном жилом доме в Самаре полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В 06:24 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее в среду огонь охватил один из этажей многоквартирного дома в Самаре на Красноармейской улице. Из здания эвакуировано порядка 60 человек. Возгорание произошло на третьем этаже с переходом на кровлю жилого дома на площади 1,4 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным из открытых источников, на Красноармейкой улице, дом 60 расположено одно из старейших зданий Самары - доходный дом купца Дмитрия Челышева.

Трехэтажное здание было построено еще в 1899 году по проекту известного самарского архитектора А.А. Щербачева, является памятником архитектуры.

После революции в 1917 году доходные дома Челышева были национализированы.