Зампред Совбеза РФ заявил, что арест Путина будет объявлением войны России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что компетенция Международного уголовного суда (МУС) для России ничтожна, добавив, что ситуация, предполагающая арест российского президента по решению МУС, будет означать объявление войны Российской Федерации.

В интервью российским информагентствам он напомнил о словах министра юстиции Германии о том, что, если Путин приедет в эту страну, его арестуют.

"Вот представим себе - понятно, что эта ситуация, которая не реализуется никогда, но тем не менее представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это "казус белли", что это объявление войны? Или он учился плохо?" - сказал Медведев.

Он назвал МУС "неким правовым ничтожеством, который ничего существенного не сделал с момента своего создания".

Как подчеркнул зампред Совбеза, "возникает даже сугубо правовой вопрос: а на основе чего вы хотите судить иностранные государства или лидеров иностранных государств, если это государство к вам не присоединилось?".

"Поэтому его компетенция для нас не то, что сомнительна, она ничтожна, о чем и было сказано", - добавил он.

По его словам, за время своей работы МУС "ничем серьезным не отметился": "за всю историю они привлекли порядка 30 персон, (...) это какие-то там третьестепенные повстанцы в каких-то, как правило, небольших странах".

"Но есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал. А у нас и так очень плохие отношения с западным миром, хуже вообще, наверное, за всю историю не были", - резюмировал Медведев.