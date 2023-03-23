Правительство усовершенствует подходы к управлению туристической отраслью

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В координационном центре при правительстве прошла стратегическая сессия, посвященная управлению туротраслью, ее участники обсудили вопросы перехода на единые терминологию, показатели и методологию их оценки в отрасли, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"В результате первой стратегической сессии были сформированы девять рабочих групп по ключевым направлениям: "Статистика и методология", "Стратегическое планирование", "Логистика", "Средства размещения", "Инфраструктура и места притяжения", "Кадры", "Въездной/выездной туризм", "Нормативное сопровождение", "Оценка финансирования". В состав групп вошли представители федеральных и региональных органов власти, Государственной Думы, операторов данных, банков, перевозчиков, образовательных организаций, туристического бизнеса и отраслевых ассоциаций", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минэкономразвития, планируется проведение еще двух подобных сессий. Итогом их работы станут конкретные предложения по обновлению мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Плановые показатели, стратегия их достижения - все должно быть подкреплено обоснованием транспортного баланса, создаваемым и легализуемым номерным фондом, необходимым количеством и качеством кадровых ресурсов, содержанием образовательных программ", - сказал через пресс-службу замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Глава Росстата Сергей Галкин отметил, что его ведомство отслеживает большой объем данных, позволяющих эффективно оценивать текущее состояние туристической отрасли в стране.

"Это ряд комплексных показателей - туристический поток или доля туристической отрасли в ВРП, информация о стоимости различных услуг, включая проживание в гостиницах, цены на авиабилеты или на другие виды междугороднего транспорта. Задача Росстата - интегрировать все доступные источники информации для управления туристской отраслью на основе единой модели данных", - сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко во вступительном слове сказал, что сейчас доля туризма в ВВП составляет 2,6%, и призвал до 2030 года увеличить этот показатель в разы.