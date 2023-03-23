Медведев заявил о планах производства в России 1,5 тыс. танков в 2023 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский ВПК в текущем году произведет 1500 танков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наши враги считали, что наша промышленность захлебнётся, то есть мы истратим всё - вот бесконечные их разговоры: "Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты" и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем", - сказал он в интервью российским информагентствам.

Говоря о нынешних возможностях российского ВПК, Медведев напомнил, что власти начали модернизировать эту отрасль еще примерно пятнадцать лет назад.

"Не все, кстати, с этим соглашались. Я ещё президентом, например, работал, отдельные мои коллеги говорили: "Не надо". Вы знаете, о ком я. Но, к сожалению - подчеркиваю - к сожалению, в данном случае прав оказался я. А не те, кто выступал в пользу урезания. Потому что, если бы мы подошли к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, то мы бы вообще ничего сделать не могли", - сказал он.

При этом зампред Совбеза РФ заметил, что за последний год российский ВПК изменился еще больше, так как "сейчас он уже идет от потребности специальной военной операции".

"ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес - прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям", - заявил Медведев.

По его словам, отечественный ВПК выпускает "очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения".

В качестве примера он привел танк Т-90М "Прорыв", который, по словам Медведева, является лучшим танком в мире и превосходит западные Leopard, Challenger, и Abrams.

"Все время вспоминают этот самый HIMARS - это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше", - продолжил Медведев.

"Самое главное - выпускать сейчас это все в необходимых объемах, и для этого запускаются новые производства. Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым - запускать новые оружейные производства", - сказал зампред Совбеза.

В контексте Великой Отечественной войны Медведев рассказал, что недавно читал телеграммы Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Он не стал раскрывать содержание прочтенных документов, пояснив, что прежде хочет "зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить".