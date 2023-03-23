Правительство инициирует создание СЭЗ в новых регионах РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) планируется на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", - сказал Мишустин, выступая в четверг в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Он отметил, что необходимо перезапустить экономику этих регионов.

В числе ключевых отраслей Донбасса Мишустин отметил металлургию, машиностроение, добычу угля и химическую промышленность. По его мнению, аграрный сектор может стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях.

"Многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия там были остановлены. Предстоит восстановить основные производственные мощности. А там, где возможно, провести глубокую модернизацию", - сказал глава правительства.

Он добавил, что частично решить эти вопросы помогут базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже действуют в стране. "Дополним их специальными мерами налогового стимулирования", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что в ближайшие восемь лет новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям.

"В ближайшее время завершим подготовку соответствующей программы социально-экономического развития", - заявил премьер.