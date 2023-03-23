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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Подразделение для сертификации беспилотников сформировано в Авиарегистре РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Подразделение для сертификации беспилотных авиационных систем (БАС) сформировано в подведомственном Росавиации ФАУ "Авиарегистр России".

Решение принято "с целью системной проработки вопросов внедрения БАС и сертификации данных видов авиатехники", говорится в сообщении Росавиации, распространенном в четверг.

Отмечается, что ранее для сертификации БАС Авиарегистр использовал рекомендуемый Международной организацией гражданской авиации (ICAO) риск-ориентированный подход, основанный на нормах летной годности пилотируемых воздушных судов. К настоящему времени введены нормы летной годности БАС самолетного и вертолетного типа, подготовленные самим Авиарегистром.

Всего, по данным Росавиации, в Авиарегистр поступило семь заявок на сертификацию типа БАС. Один из беспилотников - БАС-200 разработки "НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" - получил в прошлом году сертификат типа. Идут работы по расширению условий его эксплуатации для получения дополнительного сертификата типа в интересах "Почты России" и других организаций.

Росавиация Авиарегистр России
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