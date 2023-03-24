Регионам не хватает 42 млрд руб. для обеспечения террористической безопасности в школах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В регионах России существует дефицит средств для обеспечения террористической безопасности в школах, он составляет порядка 42 млрд руб., сообщил замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев.

"Мы провели соответствующий подсчет: для дооснащения, для полного выполнения требований террористической защищенности регионам нужно помочь выделить порядка 42 миллиардов рублей", - сказал Корнеев в пятницу на "круглом столе" в Госдуме.

Он пояснил, что "значительная часть зданий, где расположены образовательные организации, строили в советский период или даже ранее".