Два высокопоставленных таможенника задержаны в Петербурге по обвинению в коррупции

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге по обвинению в получении взяток задержали двух высокопоставленных сотрудников таможни, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Сегодня следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения обвиняемым", - сказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, один из задержанных - начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Центра электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни. Следствие полагает, что в феврале-марте этого года он получил взятку в 290 тыс. рублей.

Вторая задержанная - главный государственный таможенный инспектор Центра электронного декларирования Балтийской таможни. По версии следствия, с сентября 2017-го по октябрь 2022 года, действуя в сговоре с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления, женщина получила взятки лично и через посредника на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. Ей вменяют три эпизода коррупции.

Предварительно установлено, что в обоих случаях деньги предназначались за ускоренный выпуск товаров.

Возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).