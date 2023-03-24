КС защитил право изобретателей на вознаграждение в зависимости от личного вклада

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России защитил право изобретателей на вознаграждение в зависимости от личного вклада в открытие, а не средней зарплаты. Вынесенное постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях суда, сообщает его сайт.

Суд проверил статью 1370 Гражданского кодекса РФ и пункт 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, согласно которому вознаграждение работника за использование изобретения работодателем зависит от его средней зарплаты.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба пермской компании "Гидробур-Сервис", которая производит бурильные двигатели и турбины.

Компания владеет патентами на три изобретения и одну полезную модель. В своей работе их не использует. Объекты созданы группой соавторов, в числе которых бывший генеральный директор, который, как утверждает заявитель, участия в творческом процессе не принимал, помогал лишь административно. После ухода из компании экс-директор потребовал вознаграждение за создание и использование изобретений. Компания была согласна заплатить только за их создание и только с учетом его вклада. Тем не менее экс-директору присудили более 4 млн рублей за создание объектов интеллектуальной собственности и их использование. По мнению заявителя, таким образом оказались нарушены права и интересы других соавторов.

КС подчеркнул, что Основной закон гарантирует уважение человека труда, каковым является автор служебного изобретения. При этом вознаграждение автора может быть уменьшено по суду, если работодатель не использует изобретение или не извлекает из него выгоду по уважительным причинам. Защита прав работодателя не исключается и в случае недобросовестного поведения автора и аффилированных с ним лиц в процессе создания, оформления изобретения или в связи с требованием выплат.

Таким образом в этой части, счел КС, оспоренные нормы не противоречат Основному закону. Тем не менее, указал суд, трактовка норм, при которой личный вклад соавтора в результат может быть и не учтен, ведет к нарушению баланса конституционных прав работника и работодателя, соавторов по отношению друг к другу. Суд не может быть безоговорочно связан положениями оспариваемых правил, поскольку целью правосудия по гражданским делам является прежде всего защита прав граждан.

Поэтому, считает КС, предписания примененного в деле заявителя пункта 3 Правил 2014 года не соответствуют Основному закону. Правительству необходимо поправить как этот пункт, так и аналогичный ему пункт Правил 2020 года. До внесения изменений суд, учитывая все обстоятельства конкретного дела, в том числе личный вклад соавтора, может присудить ему вознаграждение за использование изобретений в ином размере, нежели предусмотренный пунктом 3 Правил 2014 года.

Судебные решения по делу компании "Гидробур-Сервис" подлежат пересмотру.