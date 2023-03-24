Регионы РФ смогут утверждать критерии для определения максимально допустимой квартплаты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Регионы России смогут самостоятельно утверждать критерии, на основании которых будут определять максимально допустимую долю расходов жителей на оплату жилья и услуг ЖКХ, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление, в котором мы меняем правило предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Теперь регионы получат право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых станет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на квартплату", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

По его словам, "на местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъектов, каков средний доход семей". По этой причине регионы смогут дать жителям адресный подход при выделении средств.