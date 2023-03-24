Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Регионы РФ смогут утверждать критерии для определения максимально допустимой квартплаты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Регионы России смогут самостоятельно утверждать критерии, на основании которых будут определять максимально допустимую долю расходов жителей на оплату жилья и услуг ЖКХ, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление, в котором мы меняем правило предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Теперь регионы получат право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых станет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на квартплату", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

По его словам, "на местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъектов, каков средний доход семей". По этой причине регионы смогут дать жителям адресный подход при выделении средств.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

75 зрителей МХАТа имени Горького были обмануты при покупке билетов по "Пушкинской карте"

Из Думы отозван законопроект о смягчении офшорных ограничений для участников госзакупок

Бизнес-омбудсмен Титов считает, что в лице Калви РФ навсегда потеряла инвестора

Бизнес-омбудсмен Титов считает, что в лице Калви РФ навсегда потеряла инвестора

Минкультуры не подтверждает переход замминистра Маниловой в Русский музей

Два высокопоставленных таможенника задержаны в Петербурге по обвинению в коррупции

Два высокопоставленных таможенника задержаны в Петербурге по обвинению в коррупции

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет

Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку дронов на базу ВМФ в Севастополе

Песков заявил, что решения о поездке Путина в ЮАР пока не принималось

Рост цен на мясо за последний месяц заметили 32% россиян

Дело Baring Vostok

Суд отложил на 21 апреля рассмотрение жалоб на приговор Майклу Калви и Филиппу Дельпалю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });