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Российские экологи призвали 25 марта поучаствовать в акции и на час выключить свет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские экологические организации призывают россиян поддержать усилия защитников природы, приняв участие в альтернативной акции "Помочь планете", и снизить потребление электроэнергии в субботу на час, соответствующее заявление опубликовала общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".

"Российские экологические организации призывают поддержать экологов во всем мире в стремлении экономить ресурсы и воспитывать уважение к экологически чистой среде и провести альтернативную акцию "Помочь планете" (...) Призываем граждан, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти поддержать альтернативную акцию и отключить подсветку, снизить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час", - говорится в сообщении "Зеленого патруля".

Экономия электричества в этот день имеет в том числе символический характер и должна продемонстрировать ответственное отношение россиян к экологии собственной страны и готовность к использованию "зеленых" практик в повседневной жизни, отмечают в организации.

"Наше общество, российские экологические организации, да и Россия в целом, никогда не оставалась в стороне от мировых экологических и климатических проблем: в этой сфере у нас общие интересы и мы всегда открыты для тех, кто готов следовать вместе с нами. Участие России в международной акции также подчеркивает приверженность руководства страны к экологической тематике в целом", - отмечается в сообщении.

Отключение подсветки Московского Кремля, Дома правительства, других объектов государственной власти и "сталинских высоток" должны не только повысить заметность акции, но и продемонстрировать, "что Россия не изолирована от международного сообщества", считают экологи.

Обращение подписали председатель правления "Зеленого патруля" и лидер Российской экологической партии "Зеленые" Андрей Нагибин, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, председатель Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной Палаты РФ Елена Шаройкина, исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов и сопредседатель Экологической палаты России Владимир Петров.

Зеленый патруль Зеленые
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