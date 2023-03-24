В Абхазии начались российско-абхазские военные тактические учения

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Абхазии проходят совместные тактические учения подразделений вооруженных сил республики и России, сообщили в Минобороны Абхазии.

Учения носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности Абхазии, говорится в сообщении.

По масштабам учения охватывают действия общевойсковых подразделений в обороне и в наступлении, проводимые во взаимодействии с различными родами войск вооруженных сил Абхазии и проводятся одновременно на всех полигонах, а также незнакомых для войск участках местности.

Подразделения выполняют задачи с применением разведывательных и ударных БПЛА, радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника.

"Впервые в ходе учений опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости. В целом в ходе тактических учений отработан динамичный характер современных боевых действий", - говорится в сообщении.

Россия и Абхазия 15 сентября 2009 года заключили соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает укрепление военной безопасности и мер доверия, обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства республики, взаимодействие в военно-морской области, в сферах военной разведки, тылового и технического обеспечения, подготовки кадров.

В соответствии с документом России предоставлена возможность строительства, использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на территории Абхазии, а также создания совместной группировки войск как в мирное, так и в военное время.

Президенты России и Абхазии 24 ноября 2014 года заключили в Сочи договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Документ предполагает более тесное двустороннее сотрудничество в различных сферах, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.

В частности, в договоре говорится о том, что если одна из сторон подвергнется агрессии (вооруженному нападению) со стороны какого-либо государства или группы государств, "то это будет рассматриваться как агрессия (вооруженное нападение) также против другой договаривающейся стороны".

Договор был подписан сроком на 10 лет с возможностью продления на последующие пятилетние периоды.

21 ноября 2015 года в Москве было подписано соглашение между Россией и Абхазией об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил России и Вооруженных сил Абхазии. Документ определяет предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск Вооруженных сил двух стран.

В состав группировки от российской стороны входит российская военная база, дислоцированная на территории Абхазии, от абхазской - два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения.