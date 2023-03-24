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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Специалисты устранили аварию на газопроводе в Орле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты АО "Газпром межрегионгаз Орел" устранили дефект сварочного стыка на газопроводе в Нижней Лужне, питающем Орловскую ТЭЦ (орловский филиал АО "Квадра"), сообщила мэрия Орла.

"Авария на газопроводе полностью устранена, ТЭЦ перевела котлы на газ", - говорится в пресс-релизе.

23 марта вечером в Нижней Лужне был обнаружен дефект сварочного стыка на газопроводе, питающем Орловскую ТЭЦ.

На время ремонта оба блока ТЭЦ, которые питают многоквартирные дома Орла, переводили на мазут.

Орел Газпром межрегионгаз Квадра Орловская ТЭЦ
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