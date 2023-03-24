Специалисты устранили аварию на газопроводе в Орле
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты АО "Газпром межрегионгаз Орел" устранили дефект сварочного стыка на газопроводе в Нижней Лужне, питающем Орловскую ТЭЦ (орловский филиал АО "Квадра"), сообщила мэрия Орла.
"Авария на газопроводе полностью устранена, ТЭЦ перевела котлы на газ", - говорится в пресс-релизе.
23 марта вечером в Нижней Лужне был обнаружен дефект сварочного стыка на газопроводе, питающем Орловскую ТЭЦ.
На время ремонта оба блока ТЭЦ, которые питают многоквартирные дома Орла, переводили на мазут.