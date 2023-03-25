Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

На складе с целлюлозной продукцией в Ростовской области произошел пожар

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожарные в субботу утром приступили к ликвидации возгорания на складе целлюлозной продукции в Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"10:25 по московскому времени Аксайский район, город Аксай, Новочеркасское шоссе, загорание металлического склада с целлюлозной продукцией. Обстановка уточняется", - говорится в сообщении.

Объявлен повышенный, второй ранг пожара, на месте работают 39 человек и 11 единиц техники.

В пресс-службе уточнили, что площадь пожара составляет 1 000 кв. м. Как сказал собеседник агентства, "первый ангар горит по всей площади, пламя переходит на второй ангар".

Ростовская область Аксай МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия в 1,5 млн человек

Зампред Совбеза РФ призвал запретить иноагентам получать доходы из источников в РФ

Володин предложил ввести ответственность за содействие МУС в России

Володин предложил ввести ответственность за содействие МУС в России

В Минздраве опровергли заявления о том, что 81% мужчин в РФ умирают внезапной смертью

Что произошло за день: пятница, 24 марта

Туроператоры и отельеры объяснили, почему подорожал отдых в Сочи

Акционеры ВТБ купили его акции менее чем на 1 млрд рублей в "государственную" допэмиссию

ВТБ наметил вторую допэмиссию по открытой подписке на сумму до 93 млрд рублей по номиналу

75 зрителей МХАТа имени Горького были обмануты при покупке билетов по "Пушкинской карте"

Из Думы отозван законопроект о смягчении офшорных ограничений для участников госзакупок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });