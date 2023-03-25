На складе с целлюлозной продукцией в Ростовской области произошел пожар

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожарные в субботу утром приступили к ликвидации возгорания на складе целлюлозной продукции в Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"10:25 по московскому времени Аксайский район, город Аксай, Новочеркасское шоссе, загорание металлического склада с целлюлозной продукцией. Обстановка уточняется", - говорится в сообщении.

Объявлен повышенный, второй ранг пожара, на месте работают 39 человек и 11 единиц техники.

В пресс-службе уточнили, что площадь пожара составляет 1 000 кв. м. Как сказал собеседник агентства, "первый ангар горит по всей площади, пламя переходит на второй ангар".