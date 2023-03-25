В Подмосковье загорелся цех металлургического завода "Фрегат"
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Огонь охватил цех металлургического завода "Фрегат" в Воскресенске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в субботу.
"На улице Кирова, дом 3, строение 6 произошло возгорание в цеху аккумуляторов", - сказали в пресс-службе.
Здание металлокаркасное, добавили в ведомстве.
Дальнейшая информация уточняется.
Крупнейший в РФ завод "Фрегат" специализируется на производстве вторичного свинца. Летом 2022 года завод приостановил свою деятельность.